Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера

Йон-Даль Томассон лишился работы.
Вчера, 17:40
Йон-Даль Томассон / Getty Images

Сборная Швеции объявила об увольнении Йон-Даля Томассона с поста главного тренера.

Причиной такого решения стал полный провал сборной на квалификационном турнире ЧМ-2026.

Напомним, что после четырех туров сборная Швеции занимает последнее место в группе, имея в активе одно очко.

Возглавляет группу сборная Швейцарии с десятью очками, далее Косово - семь очков и Словения - три очка.

Поиск нового главного начался незамедлительно, однако пока о потенциальных кандидатах ничего неизвестно.

Со всеми результатами квалификационного турнира ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Со всеми результатами квалификационного турнира ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.


