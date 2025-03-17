ЧМ-2026. Отборочный турнир: расписание и результаты

ISPORT.UA предлагает ознакомиться с расписанием и результатами отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

23-й чемпионат мира по футбол состоится в июне-июле 2026 года сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. На турнире примут участие сразу 48 команд.

Из них 16 мест достались европейским сборным, которые определят судьбу путевок на ЧМ на отборочном турнире. В нем примут участие все 55 стран-участниц УЕФА, кроме росии.

Первые матчи турнира стартуют уже в марте 2025 года среди групп с пятью командами. Команды, попавшие в группы с тремя соперниками, сыграют свои первые матчи лишь осенью 2025 года.

Команды, занявшие первые места в группах сразу попадают в основной турнире. К 12 командам, которые займут вторые места в группах будут добавлены четыре команды с наивысшим рейтингом в Лиге наций УЕФА сезона 2024/25, которые заняли в отборочном турнире место ниже второго. Они сыграют между собой плей-офф, по результатам которого на ЧМ попадут еще четыре сборные.

Календарь матчей и результаты отборочного турнира ЧМ-2026

1 тур

21 марта

Группа G

21:45 Мальта - Финлянлия

21:45 Польша - Литва

Группа H

19:00 Кипр - Сан-Марино

21:45 Румыния - Босния и Герцеговина

Группа K

21:45 Англия - Албания

21:45 Андорра - Латвия

22 марта

Группа I

19:00 Молдова - Норвегия

21:45 Израиль - Эстония

Группа J

16:00 Лихтенштейн - Северная Македония

21:45 Уэльс - Казахстан

Группа L

19:00 Черногория - Гибралтар

21:45 Чехия - Фарерские острова

2 тур

24 марта

Группа G

19:00 Литва - Финляндия

21:45 Польша - Мальта

Группа H

21:45 Босния и Герцеговина - Кипр

21:45 Кипр - Румыния

Группа K

21:45 Албания - Андорра

21:45 Англия - Латвия

25 марта

Группа I

21:45 Израиль - Норвегия

21:45 Молдова - Эстония

Группа J

21:45 Лихтенштейн - Казахстан

21:45 Северная Македония - Уэльс

Группа L

21:45 Гибралтар - Чехия

21:45 Черногрия - Фарерские острова

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