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ЧМ-2026. Отборочный турнир: расписание и результаты

ISPORT.UA предлагает ознакомиться с расписанием и результатами отборочного турнира к чемпионату мира-2026.
Сегодня, 18:45
Getty Images
Getty Images

23-й чемпионат мира по футбол состоится в июне-июле 2026 года сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. На турнире примут участие сразу 48 команд.

Из них 16 мест достались европейским сборным, которые определят судьбу путевок на ЧМ на отборочном турнире. В нем примут участие все 55 стран-участниц УЕФА, кроме росии.

Первые матчи турнира стартуют уже в марте 2025 года среди групп с пятью командами. Команды, попавшие в группы с тремя соперниками, сыграют свои первые матчи лишь осенью 2025 года.

Команды, занявшие первые места в группах сразу попадают в основной турнире. К 12 командам, которые займут вторые места в группах будут добавлены четыре команды с наивысшим рейтингом в Лиге наций УЕФА сезона 2024/25, которые заняли в отборочном турнире место ниже второго. Они сыграют между собой плей-офф, по результатам которого на ЧМ попадут еще четыре сборные.

Календарь матчей и результаты отборочного турнира ЧМ-2026

1 тур

21 марта

Группа G

  • 21:45 Мальта - Финлянлия
  • 21:45 Польша - Литва

Группа H

  • 19:00 Кипр - Сан-Марино
  • 21:45 Румыния - Босния и Герцеговина

Группа K

  • 21:45 Англия - Албания
  • 21:45 Андорра - Латвия

22 марта

Группа I

  • 19:00 Молдова - Норвегия
  • 21:45 Израиль - Эстония

Группа J

  • 16:00 Лихтенштейн - Северная Македония
  • 21:45 Уэльс - Казахстан

Группа L

  • 19:00 Черногория - Гибралтар
  • 21:45 Чехия - Фарерские острова

2 тур

24 марта

Группа G

  • 19:00 Литва - Финляндия
  • 21:45 Польша - Мальта 

Группа H

  • 21:45 Босния и Герцеговина - Кипр
  • 21:45 Кипр - Румыния

Группа K

  • 21:45 Албания - Андорра
  • 21:45 Англия - Латвия

25 марта

Группа I

  • 21:45 Израиль - Норвегия
  • 21:45 Молдова - Эстония

Группа J

  • 21:45 Лихтенштейн - Казахстан
  • 21:45 Северная Македония - Уэльс

Группа L

  • 21:45 Гибралтар - Чехия
  • 21:45 Черногрия - Фарерские острова

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат мира 2026

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