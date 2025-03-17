ЧМ-2026. Отборочный турнир: расписание и результаты
23-й чемпионат мира по футбол состоится в июне-июле 2026 года сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. На турнире примут участие сразу 48 команд.
Из них 16 мест достались европейским сборным, которые определят судьбу путевок на ЧМ на отборочном турнире. В нем примут участие все 55 стран-участниц УЕФА, кроме росии.
Первые матчи турнира стартуют уже в марте 2025 года среди групп с пятью командами. Команды, попавшие в группы с тремя соперниками, сыграют свои первые матчи лишь осенью 2025 года.
Команды, занявшие первые места в группах сразу попадают в основной турнире. К 12 командам, которые займут вторые места в группах будут добавлены четыре команды с наивысшим рейтингом в Лиге наций УЕФА сезона 2024/25, которые заняли в отборочном турнире место ниже второго. Они сыграют между собой плей-офф, по результатам которого на ЧМ попадут еще четыре сборные.
Календарь матчей и результаты отборочного турнира ЧМ-2026
1 тур
21 марта
Группа G
- 21:45 Мальта - Финлянлия
- 21:45 Польша - Литва
Группа H
- 19:00 Кипр - Сан-Марино
- 21:45 Румыния - Босния и Герцеговина
Группа K
- 21:45 Англия - Албания
- 21:45 Андорра - Латвия
22 марта
Группа I
- 19:00 Молдова - Норвегия
- 21:45 Израиль - Эстония
Группа J
- 16:00 Лихтенштейн - Северная Македония
- 21:45 Уэльс - Казахстан
Группа L
- 19:00 Черногория - Гибралтар
- 21:45 Чехия - Фарерские острова
2 тур
24 марта
Группа G
- 19:00 Литва - Финляндия
- 21:45 Польша - Мальта
Группа H
- 21:45 Босния и Герцеговина - Кипр
- 21:45 Кипр - Румыния
Группа K
- 21:45 Албания - Андорра
- 21:45 Англия - Латвия
25 марта
Группа I
- 21:45 Израиль - Норвегия
- 21:45 Молдова - Эстония
Группа J
- 21:45 Лихтенштейн - Казахстан
- 21:45 Северная Македония - Уэльс
Группа L
- 21:45 Гибралтар - Чехия
- 21:45 Черногрия - Фарерские острова
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