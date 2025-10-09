Отбор к ЧМ-2026: Шотландия обыграла Грецию, Нидерланды разгромили Мальту

Сборная Шотландии в Глазго разобралась с Грецией. Главные события в противостоянии развернулись после перерыва. Сначала команды обменялись голами.

На забитый из центра штрафной мяч Цимикаса хозяева мгновенно ответили голом Кристи, воспользовавшимся выигранной дуэлью Хэнли. На 80-й минуте Фергюсон вколотил под перекладину после стандарта, а в добавленное время Дайкс подкараулил ошибку эллинов.

Более спокойной оказалась победа сборной Нидерландов. "Оранье" отгрузили четыре гола мальтийцам. Открыл счет Гакпо, реализовав пенальти в дебюте. А на старте второго тайма он же реализовал еще один одиннадцатиметровый.

На 57-й минуте Гакпо вывел на пустые ворота Рейндерса. Добил сборную Мальты Депай в компенсированное время. Дюмфрис воспользовался усталостью обороны и выполнил точный навес на голову партнера по команде.

ЧМ-2026, квалификация, УЕФА

группа C

Шотландия – Греция – 3:1

Голы: Кристи, 64, Фергюсон, Дайкс, 90+3 – Цимикас, 62

группа G

Мальта – Нидерланды – 0:4

Голы: Гакпо, 12, 48 (оба – пенальти), Рейндерс, 57, Депай, 90+3

