Германия и Нидерланды вышли на ЧМ-2026, уверенно выиграв свои отборочные матчи

Немцы сокрушили в квалификации Словакию, а нидерландцы разгромили Литву.

В понедельник, 17 ноября, состоялись заключительные матчи квалификации ЧМ-2026 в группах А и G, по итогам которых сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть мирового первенства.

Подопечные Юлиана Нагельсмана в своем решающем поединке квартета принимали на своем поле Словакию и еще до перерыва сняли вопросы о будущем победителе.

Читай также: Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Италию

На 18-й минуте счет в противостоянии открыл Ник Вольтемаде, а после Серж Гнабри удвоил преимущество немцев. Вскоре Лерой Сане довел результат до разгромного, оформив дубль. Во втором тайме еще по голу в ворота словаков добавили Ридле Баку и Ассан Уэдраого.

Сборная Германии, набрав, 15 очков, завершила отборочный цикл на первом месте в группе А. Словакия финишировала второй, имея в своем активе 12 баллов.

Статистика матча Германия - Словакия в квалификации ЧМ-2026

Германия - Словакия 6:0

Голы: Вольтемаде, 18, Гнабри, 29, Сане, 36, 41, Баку, 67, Уэдраого, 79

Ожидаемые голы (xG): 3.96 - 0.39

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 22 - 6

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 8 - 3

Фолы: 11 - 3

Германия: Бауманн - Киммих (Баку, 63), Та, Шлоттербек (Тиав, 63), Раум (Браун, 72) - Горецка, Павлович (Нмеча, 46) - Сане, Гнабри, Вирц (Уэдраого, 77) - Вольтемаде.

Словакия: Дубравка - Дьембер (Шранц, 46), Шкриньяр, Оберт, Ганцко - Беро, Лоботка, Дуда (Шатка, 46) - Дюриш (Пекарик, 82), Стрелец (Бобчек, 68), Зауэр.

Предупреждения: Тиав, Та.

Источник: Getty Images

Сборная Нидерландов в заключительном матче квалификации встречалась дома с Литвой и уверенно разобралась с соперником, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

Первый тайм команда Рональда Кумана завершила с минимальным преимуществом благодаря голу Тиджани Рейндерса, однако после перерыва Коди Гакпо, Хави Симонс и Дониелл Мален с интервалом в четыре минуты закрепили результат.

Нидерланды с 20 очками выиграли отборочную группу G. Второй в квинтете стала сборная Польши, набрав 17 баллов.

Статистика матча Нидерланды - Литва в квалификации ЧМ-2026

Нидерланды - Литва 4:0

Голы: Рейндерс, 16, Гакпо, 58 (пен.), Симонс, 60, Мален, 62

Ожидаемые голы (xG): 2.99 - 0.75

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 5 - 3

Фолы: 10 - 10

Нидерланды: Вербрюгген - Аке, ван Дейк, де Лихт, Ю. Тимбер (Геертрейда, 63) - де Йонг (К. Тимбер, 63), Симонс (Валенте, 79), Рейндерс - Гакпо (Ланг, 79), Депай (Эмега, 63), Мален.

Литва: Гертмонас - Ласицкас, Тутишкинас, Уткус, Ширвис (Бенета, 46), Армалас - Сиргедас (Голубицкас, 46), Гинейтис, Воробьевас - Черных (Паулаускас, 59), Калинаускас.

Предупреждение: Ширвис.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей квалификации ЧМ-2026.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!