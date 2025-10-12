Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен

Нападающий Мемфис Депай голом и двумя ассистами приложился к победе Нидерландов над сборной Финляндии (4:0). Форвард вышел во главу угла по количеству результативных передач в национальной команде, сообщает The Athletic.

В активе нидерландца сейчас 35 ассистов. Депай опередил финалиста ЧМ-2010 Уэсли Снейдера. Ранее он стал лучшим бомбардиром "оранье". В рядах сборной Нидерландов нападающий оформил 54 мяча.

Команда Рональда Кумана идет первой в группе G квалификации к ЧМ-2026. Нидерланды набрали 16 очков в шести турах. Статистика Депая в этих поединках – 7 голов, 4 результативных передачи.

Напомним, норвежец Эрлинг Холанд оформил хет-трик против сборной Израиля.

