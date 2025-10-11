iSport.ua
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля

Сборная Норвегии одержала разгромную победу над израильтянами в отборе ЧМ-2026.
Вчера, 21:20       Автор: Игорь Мищук
Норвегия разгромила Израиль / Getty Images
Норвегия разгромила Израиль / Getty Images

В субботу, 11 октября, Норвегия принимала на своем поле Израиль в матче квалификации чемпионата мира-2026.

Хозяева поля уже в дебюте встречи получили реальную возможность выйти вперед, заработав пенальти, а исполнять удар с одиннадцатиметровой отметки взялся лидер норвежской сборной Эрлинг Холанд и дважды оконфузился.

Сначала Холанд отправил мяч в левый от себя угол - Даниэль Перец среагировал, однако рефери постановил перебить пенальти, поскольку голкипер рано покинул линию. Во второй попытке норвежец выбрал уже противоположное направление, но снова не переиграл вратаря.

Все же вскоре Норвегия повела благодаря автоголу, а на 27-й минуте Холанд отличился уже с игры. Через минуту результат стал разгромным после еще одного гола в свои ворота от израильтян. А во второй половине встречи норвежский бомбардир оформил хет-трик, добавив еще два мяча и установив окончательный счет поединка 5:0.

Читай также: Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии

Норвегия с 18 очками продолжает лидировать в своей группе I, выиграв все свои поединки. Италия идет второй с девятью баллами, но имеет два матча в запасе.  

Статистика матча Норвегия - Израиль в квалификации ЧМ-2026

Норвегия - Израиль 5:0

Голы: Халайли, 18 (аг), Холанд, 27, 63, 72, Нахмиас, 28 (аг)

На 6-й минуте Холанд не реализовал пенальти (вратарь, дважды)

Ожидаемые голы (xG): 2.16 - 0.15
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 16 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 5 - 1
Фолы: 10 - 11

Норвегия: Нюланд - Рюэрсон, Айер, Хеггем, Вольфе (Бьоркан, 76) - Бобб (Деннум, 76), Берг (Осгор, 76), Берге, Нуса - Серлот (Ларсен, 76), Холанд (Шельдеруп, 85).

Израиль: Д. Перец - Даса (Мизрахи, 71), Блорян, Нахмиас (Балтакса, 32), Ревиво - Э. Перец, Глух (Тургеман, 87) - Битон (Барибо, 71), Абу-Фани (Ной, 46), Соломон - Халайли.

Предупреждение: Тургеман.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Израиля сборная Норвегии Эрлинг Холанд

