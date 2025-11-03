iSport.ua
Холанд оформил дубль Борнмуту и повторил интересное достижение АПЛ

Повторил рекорд Фаулера.
Сегодня, 07:39       Автор: Валентина Чорноштан
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити обыграл Борнмут со счётом 3:1. Дубль в матче оформил норвежский форвард, тем самым записав на своё имя новое достижение.

Эрлинг Холанд отличился на 17-й и 33-й минутах. Теперь он стал третьим игроком в истории АПЛ, забивавшим два и более гола как минимум в четырёх домашних матчах турнира.

Ранее подобного результата добивались игроки Ливерпуля - Робби Фаулер (четыре матча в сезоне 1995/1996) и Луис Суарес (пять матчей в 2013 году).

После этой победы Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

