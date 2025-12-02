Холанд быстрее всего в АПЛ покорил гроссмейстерский рубеж

Норвежец Эрлинг Холанд открыл счет в противостоянии с лондонским Фулхэмом в 14-м туре Премьер-лиги. Форвард Манчестер Сити забил 100-й мяч в турнире быстрее всех, сообщает Opta Sports.

Нападающий потратил на покорение отметки всего 111 матчей. Холанд побил рекорд легенды АПЛ Алана Ширера. Бывший форвард Блэкберна и Ньюкасла оформил сотню за 124 поединка.

Перед отчетным туром в активе Холанда было 14 голов в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Пока лучшей в английский период карьеры для бомбардира остается дебютная кампания. Тогда он забил 36 мячей (35 матчей).

К слову, ливерпульский Эвертон задумал обмен украинца Виталия Миколенко.

