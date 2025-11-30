Хавбек Арсенала стал лидером АПЛ по интересному показателю

Полузащитник Микель Мерино принес лондонскому Арсеналу ничью в противостоянии со столичным Челси (1:1). Легионер отличился головой на 60-й минуте.

"Канонир" вышел в лидеры Премьер-лиги по голам головой в 2025 году. В активе Мерино теперь 5 забитых мячей со второго этажа. Ни один другой исполнитель элитного дивизиона Англии в этом году не забивал головой больше.

No player has scored more headed goals in the Premier League in 2025 than Mikel Merino (5). ⚽️#CHEARS pic.twitter.com/8lB8pIUXvd — Squawka Live (@Squawka_Live) November 30, 2025

Мерино перебрался на Эмирейтс в прошлом году. С того времени он провел за Арсенал 63 поединка во всех турнирах, в которых оформил 13 голов. Трансфер испанца обошелся "канонирам" в 32 млн евро.

К слову, ранее Ливерпуль прервал полосу неудач победой над лондонским Вест Хэмом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!