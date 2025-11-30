Дебютный гол Исака в АПЛ принес Ливерпулю победу

В воскресенье, 30 ноября, Вест Хэм принимал дома Ливерпуль в рамках 13-го тура АПЛ.

Первые 20 минут команды решили провести с осторожностью, и лишь после этого игра начала понемногу раскрываться. Ливерпуль создал несколько моментов, однако Ареоля уверенно держал оборону.

Во втором тайме гости наконец сумели выйти вперед спустя 15 минут после свистка. Исак точным ударом пробил Ареоля и забил первый гол за Ливерпуль в рамках АПЛ.

После этого Вест Хэм попытался пойти вперед и отыграться, но мерсисайдцы оборонялись уверенно и осторожно. А на 84-й минуте "молотобойцы" остались в меньшинстве, фактически оставшись без шансов на очки.

И так и вышло, Ливерпуль уверенно довел матч до победы, забив еще один мяч в компенсированное время и поднялся на восьмую строчку чемпионата.

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2

Голы: Исак, 60, Гакпо, 90+2

