Хаманн допустил возвращение Клоппа в Ливерпуль

Бывший хавбек Ливерпуля Дитмар Хаманн допустил возвращение Юргена Клоппа в Ливерпуль.

Напомним, что сейчас мерсисайдцы имеет долгую серию поражений, и уже начались слухи об отставке Арне Слота.

Хаманн уверен, что Ливерпуль уже начал искать альтернативу нидерландцу и точно связывались с Юргеном Клоппом. Однако шанс на его возвращение очень мал.

Они потратили целое состояние на игроков, но никто из них не внес значительный вклад. После смерти Диогу Жоты боты было нелегко влиться в команду, которая только что потеряла товарища по команде. Вопрос в том, как долго это получится использовать это в качестве аргумента? Многие уже с нетерпением ждут возвращения Юргена Клоппа. Если вы спросите болельщиков, многие наверняка скажут: "Это было бы нечто!" Какова вероятность того, что он вернется в Ливерпуль? Я понятия не имею. Но это была бы история десятилетия. Клуб уже рассматривает альтернативных кандидатов на пост тренера. Я полагаю, они говорили с Клоппом

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может сохранить своего центрбека.

