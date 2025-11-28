iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хаманн допустил возвращение Клоппа в Ливерпуль

Однако вероятность довольно низкая.
Вчера, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Дитмар Хаманн / Getty Images
Дитмар Хаманн / Getty Images

Бывший хавбек Ливерпуля Дитмар Хаманн допустил возвращение Юргена Клоппа в Ливерпуль.

Напомним, что сейчас мерсисайдцы имеет долгую серию поражений, и уже начались слухи об отставке Арне Слота.

Хаманн уверен, что Ливерпуль уже начал искать альтернативу нидерландцу и точно связывались с Юргеном Клоппом. Однако шанс на его возвращение очень мал.

Они потратили целое состояние на игроков, но никто из них не внес значительный вклад. После смерти Диогу Жоты боты было нелегко влиться в команду, которая только что потеряла товарища по команде. Вопрос в том, как долго это получится использовать это в качестве аргумента?

Многие уже с нетерпением ждут возвращения Юргена Клоппа. Если вы спросите болельщиков, многие наверняка скажут: "Это было бы нечто!"

Какова вероятность того, что он вернется в Ливерпуль? Я понятия не имею. Но это была бы история десятилетия. Клуб уже рассматривает альтернативных кандидатов на пост тренера. Я полагаю, они говорили с Клоппом

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может сохранить своего центрбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Слот - о поражении 1:4 от ПСВ: "Никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем" Слот - о поражении 1:4 от ПСВ: "Никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем"
Ливерпуль вступил в переговоры по звезде середняка АПЛ Ливерпуль вступил в переговоры по звезде середняка АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK