Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота

Английский Ливерпуль потерпел разгромное поражение от нидерландского ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов. "Красные" не будут увольнять Арне Слота с должности главного тренера, сообщает Daily Mail.

Руководство чемпионов Англии поддержало наставника команды. В данный момент планов по отставке Слота нет. Разгром от ПСВ не поколебал позиции специалиста.

Ливерпуль идет на 12-й строчке в Премьер-лиге. Впрочем, отставание мерсисайдцев от зоны Лиги чемпионов – всего 3 пункта. В главном еврокубке подопечные Слота идут в зоне плей-офф.

Напомним, ранее Слот прокомментировал фиаско Ливерпуля в противостоянии с ПСВ.

