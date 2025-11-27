iSport.ua
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота

Менеджмент отреагировал на кризис гранда.
27 ноября, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Английский Ливерпуль потерпел разгромное поражение от нидерландского ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов. "Красные" не будут увольнять Арне Слота с должности главного тренера, сообщает Daily Mail.

Руководство чемпионов Англии поддержало наставника команды. В данный момент планов по отставке Слота нет. Разгром от ПСВ не поколебал позиции специалиста.

Ливерпуль идет на 12-й строчке в Премьер-лиге. Впрочем, отставание мерсисайдцев от зоны Лиги чемпионов – всего 3 пункта. В главном еврокубке подопечные Слота идут в зоне плей-офф.

Напомним, ранее Слот прокомментировал фиаско Ливерпуля в противостоянии с ПСВ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

