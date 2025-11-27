iSport.ua
Слот - о поражении 1:4 от ПСВ: "Никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем"

Тренер объяснил, почему Ливерпуль рухнул после хорошего первого тайма.
Сегодня, 09:41       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

В среду, 26 ноября, Ливерпуль проиграл ПСВ со счетом 1:4 в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал поражение своей команды после игры в эфире TNT Sports.

Я хочу отметить и позитив — в том, как игроки отреагировали на счет 0:1, потому что до перерыва мы играли очень хорошо. После очередного разочаровывающего момента мы вернулись в игру. Думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы выйти вперед 2:1, и в перерыве никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем 1:4.

"Думаю, в эпизоде с назначением пенальти ван Дейка немного подтолкнули, он потерял равновесие, из-за этого поднял руку и сыграл ею. Но не думаю, что ВАР когда-либо станет менять решение из-за такого небольшого толчка.

Во втором тайме мы быстро пропустили, но создали несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет. Однако за 10–15 минут до финального свистка мы снова пропустили. Это сложно принять. Рано пропустив, мы отреагировали так, как я и хотел, а это непросто, потому что мы крупно проиграли на выходных и уже после шести минут уступали 0:1.

Я увидел тот менталитет, на который и рассчитываешь, но после стольких разочарований это даётся нелегко. Итоговый счет — 1:4, и это очередное крупное поражение", — сказал нидерландский специалист.

Напомним, что для "красных" это третье поражение подряд во всех турнирах, в которых они принимают участие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

