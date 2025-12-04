iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги

"Красные" положили глаз на юниора.
Сегодня, 18:06       Автор: Антон Федорцив
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Вингер немецкого РБ Лейпциг Ян Диоманде попал в сферу интересов Ливерпуля. Скаутский отдел английского гранда настаивает на подписании африканца, сообщает TEAMtalk.

Выступления нападающего мониторят ряд клубов АПЛ (Арсенал, Манчестер Сити, МЮ и другие). Впрочем, Ливерпуль – самый вероятный кандидат на трансфер Диоманде. Правда, РБ Лейпциг не готов прощаться с ивуарийцем.

В нынешнем сезоне Диоманде провел 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 4 мяча. Контракт вингера с "красными быками" действует до лета 2030 года. Клаусула нападающего якобы составляет 100 млн евро.

Тем временем лондонский Арсенал подписал братьев-близнецов из чемпионата Эквадора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг Ян Диоманде

Статьи по теме

Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси
Дебютный гол Исака в АПЛ принес Ливерпулю победу Дебютный гол Исака в АПЛ принес Ливерпулю победу
Хаманн допустил возвращение Клоппа в Ливерпуль Хаманн допустил возвращение Клоппа в Ливерпуль

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Формула 118:47
Единственный новичок сезона-2026 примет участие в Гран-при Абу-Даби
Европа18:36
Британский гранд представил нового тренера
Киберспорт18:17
NaVi попробуют прервать серию поражений против Mouz в плей-офф BLAST Slam V
Европа18:06
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Европа17:50
Арсенал подписал близнецов полузащитников
Теннис17:30
Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:10
Украинский легионер резко прибавил в цене
Биатлон16:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде
Другие16:05
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры
Формула 115:33
Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK