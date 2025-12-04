Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги

Вингер немецкого РБ Лейпциг Ян Диоманде попал в сферу интересов Ливерпуля. Скаутский отдел английского гранда настаивает на подписании африканца, сообщает TEAMtalk.

Выступления нападающего мониторят ряд клубов АПЛ (Арсенал, Манчестер Сити, МЮ и другие). Впрочем, Ливерпуль – самый вероятный кандидат на трансфер Диоманде. Правда, РБ Лейпциг не готов прощаться с ивуарийцем.

В нынешнем сезоне Диоманде провел 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 4 мяча. Контракт вингера с "красными быками" действует до лета 2030 года. Клаусула нападающего якобы составляет 100 млн евро.

Тем временем лондонский Арсенал подписал братьев-близнецов из чемпионата Эквадора.

