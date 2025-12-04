iSport.ua
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом

Или же "черные коты" упустили победу над мерсисайдцами.
Сегодня, 00:16       Автор: Андрей Безуглый
В среду, 3 декабря, Ливерпуль принимал дома Сандерленд в рамках 14-го тура АПЛ.

Первый тайм прошел полностью под диктовку Ливерпуля, разве что забить не удалось ни одной из команд, хотя они и обменялись своими моментами.

Счет удалось открыть лишь на 67-й минуте. Тальби сделал дальний выстрел, и мяч рикошетом залетел в ворота Алиссона. Казалось, что Ливерпуль снова потеряет очки, но немного удачи у мерсисайдцев еще оставалось.

Виртц сделал классный сольный проход, пробил по воротам и снова благодаря рикошету мяч оказался в сетке ворот. А до конца матча вырвать победу уже ни одной из команд не удалось.

Ливерпуль - Сандерленд 1:1
Голы: Мукиэле (автогол), 81 - Тальби, 67

