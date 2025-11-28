iSport.ua
Реал отказался от идеи подписать защитника Ливерпуля

Ибраима Конате не переедет в Мадрид.
Вчера, 12:56       Автор: Андрей Безуглый
Ибраима Конате / Getty Images
Защитник Ливерпуля Ибраима Конате не перейдет в Реал, пишет The Athletic.

Напомним, что ранее мадридский клуб активно следил за 26-летним французом, планируя переманить его свободным агентом.

Сам Конате отказывался продлевать контракт с Ливерпулем, рассчитывая переехать в Мадрид. 

Однако, как пишет издание, Реал сообщил Ливерпулю, что более не заинтересован в услугах французского защитника. Теперь единственное, что мешает мерсисайдцам продлить с Конате контракт - это сам игрок.

Пока неизвестно, как отреагировал француз на новости, как и то, захочет ли Конате оставаться в Ливерпуле.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити также может покинуть клуб по окончании сезона.

