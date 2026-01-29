Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль

В ходе переговоров руководства Ливерпуля с Хаби Алонсо испанский специалист заявил, на каких игроков он не будет рассчитывать, если возглавит мерсисайдцев, сообщает Fichajes.

Отмечается, что продажа этих футболистов - один из условий, после выполнения которых Хаби Алонсо готов занять пост главного тренера красных.

Среди них Ибрагима Конате, Мохаммед Салах и Алексис МакАллистер. Причина расставания с французом заключается в том, что бывший тренер Реала считает: уровень игры Конате ухудшился, и нужно прекратить переговоры о продлении его контракта.

Что касается Салаха и МакАллистера, египетского форварда Алонсо не видит в составе, поскольку, по его мнению, "его время в Ливерпуле ушло", а вот Алексис просто не подходит под видение игры испанца. Хаби считает, что продажа аргентинца позволит приобрести другого полузащитника.

При этом тренер среднего клуба АПЛ может возглавить Реал Мадрид.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!