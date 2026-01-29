iSport.ua
Алонсо назвал условия, после которых он согласен возглавить Ливерпуль

Названы игроки, которых испанец хочет продать, чтобы возглавить "красных".
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Ибрагима Конате и Алексис МакАллистер / Getty Images
Ибрагима Конате и Алексис МакАллистер / Getty Images

В ходе переговоров руководства Ливерпуля с Хаби Алонсо испанский специалист заявил, на каких игроков он не будет рассчитывать, если возглавит мерсисайдцев, сообщает Fichajes.

Отмечается, что продажа этих футболистов - один из условий, после выполнения которых Хаби Алонсо готов занять пост главного тренера красных.

Среди них Ибрагима Конате, Мохаммед Салах и Алексис МакАллистер. Причина расставания с французом заключается в том, что бывший тренер Реала считает: уровень игры Конате ухудшился, и нужно прекратить переговоры о продлении его контракта.

Что касается Салаха и МакАллистера, египетского форварда Алонсо не видит в составе, поскольку, по его мнению, "его время в Ливерпуле ушло", а вот Алексис просто не подходит под видение игры испанца. Хаби считает, что продажа аргентинца позволит приобрести другого полузащитника.

При этом тренер среднего клуба АПЛ может возглавить Реал Мадрид.

