НБА: Орландо уступил Оклахоме, Миннесота победила Финикс
В ночь на среду, 18 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 17 марта
Вашингтон — Детройт — 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30)
Вашингтон: Кэррингтон (30), Райли (21), Шэмпени (18 + 9 подборов), Джонсон (11), Гилл (2) – старт; Харди (16), Вукчевич (9), Купер (7 + 6 передач), Уоткинс (3).
Детройт: Дюрен (36 + 12 подборов), Харрис (12 + 6 передач), Д. Робинсон (8), Каннингем (6), Томпсон (6 + 7 подборов) – старт; Дженкинс (15 + 7 передач), Холланд (11), Леверт (10), Рид (10), Сассер (9), Хертер (4), Грин (3).
Орландо — Оклахома-Сити — 108:113 (22:26, 28:25, 29:34, 29:28)
Орландо: Банкеро (32 + 10 подборов), Бэйн (16), Саггс (14 + 7 подборов + 6 передач), да Силва (13), Картер (11) – старт; М. Вагнер (5), Кэйн (3), Ховард (3), Битадзе (0), Пенда (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40), Холмгрен (20 + 12 подборов), Митчелл (16), Дорт (5), Хартенштайн (0 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Уоллес (9), Джейлин Уильямс (8), Маккейн (6), Джо (5), Уиггинс (2), Карузо (2 + 8 подборов).
Шарлотт — Майами — 136:106 (26:24, 33:33, 37:31, 40:18)
Шарлотт: Болл (30 + 13 передач + 5 потерь), Книппел (22), Миллер (16), Бриджес (14 + 10 подборов), Диабате (8 + 13 подборов) – старт; Уайт (24), Г. Уильямс (8), Колкбреннер (6), Коннотон (4), Джеймс (2), Мэнн (2), Грин (0), Тиллман (0).
Майами: Хирро (20 + 8 подборов), Пауэлл (17), Ларссон (14), Уэйр (7 + 8 подборов), Митчелл (4) – старт; Джонсон (15), Фонтеккьо (10), Якучионис (6), Хакес (6 + 6 передач), Смит (4), Янг (3), Голдин (0), Гарднер (0).
Нью-Йорк — Индиана — 136:110 (38:34, 34:30, 33:27, 31:19)
Нью-Йорк: Харт (33 + 7 подборов), Ануноби (26 + 8 подборов), Таунс (22 + 11 подборов), Альварадо (16 + 10 передач), Бриджес (10) – старт; Кларксон (10), Робинсон (8 + 8 подборов), Колек (3), Сохан (2), Маккаллар (2), Шэмет (2), Дадье (2), Диавара (0).
Индиана: Уокер (16 + 5 потерь), Несмит (14), Браун (13), Зубац (11 + 7 подборов), Макконнелл (10 + 10 передач) – старт; Топпин (15), Слоусон (8), Шеппард (7), Джексон (7), Хафф (6), Джонс (3).
Милуоки — Кливленд — 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38)
Милуоки: Портер (25 + 10 передач), Роллинз (19), Принс (8), Симс (4), Кузма (3) – старт; Портис (19 + 9 подборов), Дженг (19), Нэнс (13 + 7 подборов), Грин (6).
Кливленд: Харден (27 + 6 передач), Э. Мобли (27 + 15 подборов), Митчелл (19 + 8 подборов), Меррилл (17), Уэйд (9) – старт; Эллис (8), Струс (6), Брайант (5), Шредер (3), Тайсон (2).
Миннесота — Финикс — 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18)
Миннесота: Макдэниэлс (16 + 7 подборов), Гобер (9 + 19 подборов + 4 блок-шота), Дивинченцо (0) – старт; Хайлэнд (22), Рид (11 + 4 блок-шота), Андерсон (7 + 6 передач).
Финикс: Букер (34), Игодаро (16 + 10 подборов), Гиллеспи (12 + 7 передач), Грин (9), О’Нил (9) – старт; Флеминг (9), Данн (7), Гудвин (3 + 8 подборов), Хайсмит (3), Малуач (2), Ливерс (0), Буей (0).
Денвер — Филадельфия — 124:96 (38:22, 34:18, 28:31, 24:25)
Денвер: К. Браун (22), К. Джонсон (18), Дж. Мюррэй (12), Гордон (12), Йокич (8 + 7 подборов + 14 передач + 5 потерь) – старт; Б. Браун (12), Хардуэй (9), Валанчюнас (8 + 9 подборов), Джонс (7), Стротер (5), Джонс (5), Пикетт (4), Ннаджи (2).
Филадельфия: Граймс (12), Эдвардс (11), Эджкомб (9), Барлоу (8 + 9 подборов), Бона (6) – старт; Боучэмп (16), Уотфорд (12 + 6 передач), Драммонд (9 + 10 подборов), Терри (8), Пэйн (5), Лаури (0).
Сакраменто — Сан-Антонио — 104:132 (22:39, 25:39, 34:34, 23:20)
Сакраменто: Рейно (32 + 9 подборов), Клиффорд (15 + 8 подборов + 7 передач), Ачиува (10 + 7 подборов), Уэстбрук (5 + 10 передач), Дерозан (2) – старт; Плауден (14), Макдермотт (12), Кардуэлл (7 + 8 подборов), Хэйс (7).
Сан-Антонио: Вембаньяма (18 + 8 подборов), Шэмпени (17), Барнс (16), Фокс (15 + 6 передач), Касл (3 + 12 передач) – старт; К. Джонсон (18), Харпер (15), Уотерс (11), Брайан (7), Олиник (4), Корнет (4 + 10 подборов), Маклафлин (3), Бийомбо (1).
