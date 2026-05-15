Защитник Манчестер Юнайтед пропустит ЧМ-2026

Защитник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт пропустит мундиаль.

Об этом сам игрок сообщил в своих социальных сетях.

Напомним, что де Лигт не играл с ноября из-за повреждения. Однако обычные методы не помогли, и защитнику пришлось лечь под нож.

После шести месяцев лечения и тяжелой работы ради возвращения операция стала единственным оставшимся вариантом. Я разочарован тем, что не мог помочь команде последние шесть месяцев и, конечно, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду момента, когда смогу сделать все возможное, чтобы снова вернуться к болельщикам и снова чувствовать себя хорошо

