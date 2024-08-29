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Легенда Баварии подверг критике руководство клуба за трансфер Де Лигта в Манчестер Юнайтед

Лотар Маттеус считает Де Лигта сильным защитником.
Сегодня, 11:55
Маттейс де Лигт / Getty Images
Маттейс де Лигт / Getty Images

Мюнхенская Бавария продала одного из лидеров обороны Маттейса де Лигта в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно.

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Легенда немецкого клуба Лотар Маттеус поделился мнением о защитнике национальной сборной Нидерландов, раскритиковав руководство мюнхенцев:

"Оборона была и остается ахиллесовой пятой Баварии. Маттейс де Лигт продан, хотя он был самым стабильным защитником за последние два года. Он был лидером защиты".

Если бы его не продали, проблем бы не было. Но мое мнение о нем, видимо, отличается от мнения людей, управляющих клубом. Это решение, которое нужно принять. Но многие, в том числе и в команде, просто качают головами", - цитирует Маттеуса https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/transfer-news/man-united-transfer-decision-branded-29825981.

Следующую игру в Бундеслиге Бавария проведет против Фрайбурга, а Манчестер Юнайтед в АПЛ сыграет с Ливерпулем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маттейс Де Лигт ФК Манчестер Юнайтед ФК Бавария

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