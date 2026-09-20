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Футбол

Бавария простилась с легендарным ассистентом тренера

Петер Херманн ушел из жизни в 74 года после долгой борьбы с неизлечимым нервным заболеванием.
Сегодня, 09:44       Автор: Сергей Носенко
Петер Херманн / Getty Images
Петер Херманн / Getty Images

О смерти специалиста клуб объявил в субботу вечером. Херманн в 2013 году как правая рука главного тренера Юппа Хайнкеса был незаменимой частью тренерского штаба.

Тогда Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Впервые Херманн присоединился к штабу мюнхенцев в 2011 году вместе с Хайнкесом, а в 2017-м вернулся в клуб вместе с тренером во второй раз, оставшись в команде еще на год уже при Нико Коваче. С Баварией Херманн однажды выиграл Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Германии, дважды брал Кубок страны и дважды — Суперкубок.

“Наши глубочайшие соболезнования семье, близким и многочисленным соратникам Петера Херманна”, — заявил президент клуба Герберт Хайнер. — “Футбол живет не в последнюю очередь благодаря таким личностям, как Петер Херманн, которые не всегда находятся в центре внимания, но благодаря которым всё блестит”.

Помимо Баварии, Херманн работал ассистентом в Шальке, Гамбурге и Боруссии Дортмунд, однако большую часть карьеры — около трех десятилетий — провел в Байере Леверкузен.

Напомним, в этот же день Сандро Маццола, отыгравший всю карьеру в составе Интера, умер в возрасте 83 лет.

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