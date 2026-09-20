Бавария простилась с легендарным ассистентом тренера

Петер Херманн ушел из жизни в 74 года после долгой борьбы с неизлечимым нервным заболеванием.

О смерти специалиста клуб объявил в субботу вечером. Херманн в 2013 году как правая рука главного тренера Юппа Хайнкеса был незаменимой частью тренерского штаба.

Тогда Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Впервые Херманн присоединился к штабу мюнхенцев в 2011 году вместе с Хайнкесом, а в 2017-м вернулся в клуб вместе с тренером во второй раз, оставшись в команде еще на год уже при Нико Коваче. С Баварией Херманн однажды выиграл Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Германии, дважды брал Кубок страны и дважды — Суперкубок.

“Наши глубочайшие соболезнования семье, близким и многочисленным соратникам Петера Херманна”, — заявил президент клуба Герберт Хайнер. — “Футбол живет не в последнюю очередь благодаря таким личностям, как Петер Херманн, которые не всегда находятся в центре внимания, но благодаря которым всё блестит”.

Der FC Bayern trauert um Peter Hermann, der im Alter von 74 Jahren den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren hat.



Hermann war beim historischen ersten Triple-Sieg der Vereinsgeschichte 2013 als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes ein unverzichtbarer Teil im… pic.twitter.com/xKJIbd77GB — FC Bayern München (@FCBayern) September 19, 2026

Помимо Баварии, Херманн работал ассистентом в Шальке, Гамбурге и Боруссии Дортмунд, однако большую часть карьеры — около трех десятилетий — провел в Байере Леверкузен.

Напомним, в этот же день Сандро Маццола, отыгравший всю карьеру в составе Интера, умер в возрасте 83 лет.

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