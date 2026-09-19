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Шахтер - ЛНЗ: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка седьмого тура чемпионата Украины.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - ЛНЗ / shakhtar.com
Шахтер - ЛНЗ / shakhtar.com

В воскресенье, 20 сентября, седьмой тур УПЛ будет закрыт матчем между лучшими двумя командами прошлого сезона Шахтером и ЛНЗ.

Матч уже не имеет такого принципиального значения, как ранее, так как черкасский клуб проваливает текущий сезон. Однако Шахтеру нужно обязательно набирать очки, чтобы не отпускать далеко Полесье.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Шахтер - ЛНЗ.

Шахтер - ЛНЗ
20 сентября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Шахтер пока только один раз оступился в чемпионате, из-за чего команда находится в тесной борьбе с Полесьем за первую строчку. В остальном же сезон пока складывается для "горняков" отлично, несмотря на некоторые проблемы в отдельных матчах.

Однако самое главное - это желание Турана наконец справиться с ЛНЗ. В прошлом сезоне команда Пономарева легко разбила Шахтер, а во втором круге клубы разошлись ничьей. Пускай нынешний ЛНЗ и бледная тень себя прошлого, но победа будет очень приятной для "горняков".

Черкасский клуб действительно сильно сдал в текущем сезоне, набрав лишь восемь очков в шести турах. У команды огромные проблемы с тем, чтобы забить сопернику гол, но в обороне ЛНЗ все еще очень хорош.

Есть небольшая вероятность, что черкасский клуб все же имеет пару козырей в руках, которые помогут снова удивить Шахтер.

Интересный факт

Между собой команды провели всего семь матчей, и преимущество на стороне Шахтера - четыре победы против двух. Однако, как отмечалось ранее, в прошлом сезоне ЛНЗ не проигрывал "горнякам".

Также обе команды устроить сопернику по разгрому (5:1 и 4:1), а последний поединок между Шахтером и ЛНЗ завершился со счетом 2:2. Голами отличились Эгиналду и Ассинор, а также были забиты автоголы Рябова и Бондаря.

Ориентировочные составы

Шахтер имеет ряд кадровых потерь, однако Арда Туран все еще располагает как минимум двумя составами, так что вряд ли это станет проблемой. К тому же поединок состоится перед международной паузой, что позволит Шахтеру выставить максимально боевой состав.

У ЛНЗ же новости немного получше. Полноценно вернулся в строй лидер команды Мухаррем Яшари, который может помочь команде с взятием ворот соперника. Но с другой стороны, в кубке ЛНЗ провел очень тяжелый матч против Буковины, что может в итоге повлиять на выбор исполнителей на предстоящий матч.

Шахтер: Ризник – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас – Изаки, Назарина, Очеретько – Невертон, Кауан Элиас, Алиссон

ЛНЗ: Ледвий - Пасич, Дидык, Муравский, Драмбаев, Яде - Рябов, Яшари, Якубу - Цара, Твердохлеб

Прогноз ISPORT: 1:0

Шахтер на текущий момент выглядит намного сильнее ЛНЗ. Но не настолько, чтобы матч сталд легкой прогулкой для команды Турана.

Черкасский клуб, к тому же, все так же хорошо играет в обороне, и, вероятно, сможет сдержать натиск соперника. Но по итогам 90 минут Шахтер должен будет забирать три очка.

"Горняки" как могут поддерживать длительную осаду, так и воспользоваться ошибкой соперника и просто довести матч до победного финала.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, на которую дают коэффициент 1.60. Победа ЛНЗ же оценивается лишь в 5.75, а ничья имеет коэффициент 4.00.

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