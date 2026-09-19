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Динамо оформило непростую победу против Зари

Киевляне оформили два гола в концовке.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Заря - Динамо / upl.ua
Заря - Динамо / upl.ua

В субботу, 19 сентября, Динамо встречалось в условно гостевом матче против Зари.

В первом тайме киевляне уверенно владели преимуществом, но ни разу не смогли превратить его в опасный момент.

Заря же вполне могла открывать счет, но удар Попары взял на себя каркас ворот.

Со стартом второго тайма Динамо стало действовать острее, но Пономаренко не сумел переиграть Сапутина. Гости продолжали давить, но лишь в коцновке матча оборона Зари наконец лопнула.

Сначала на 83-й минуте Бражко открыл счет, а потом сразу же Пономаренко снял все вопросы.

Статистика матча Заря - Динамо 7-го тура чемпионата Украины

Заря - Динамо 0:2
Голы: Бражко, 83, Пономаренко, 86

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 4 - 10
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 4 - 4

Заря: Сапутин — Пердута, Джордан, Янич, Мачелюк (Жуниор, 78) — Слесар (Глущенко, 78), Бойко (Родригес, 57), Башич, Елавич (Итало, 74) – Попара (Будкивский), Нестеренко.

Динамо: Бущан – Малиш (Пихаленок, 80), Кендзера, Михавко, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко (Волошин, 63), Лонвейк (Михайленко, 88), Шапаренко (Рубчинский, 63), Кабаев (Кеассе, 46) – Пономаренко.

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