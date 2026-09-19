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Футбол

Тоттенхэм после пяти туров идет в зоне вылета

"Шпоры" уступили дома Астон Вилле.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Тоттенхэм не сумел покинуть зону вылета.

Накануне, "шпоры" принимали дома Астон Виллу, и уже после первого тайма уступали 0:1 после гола Манзамби.

К 80й минуте Астон Вилла вела уже 0:3, однако Тоттенхэм сумел сделать небольшой рывок. До конца матча команда де Дзерби отыграла два мяча, но не сумела спасти игру.

После домашнего поражения команда, которая потратила летом более 300 млн фунтов на трансферы, занимает 18-ю строчку с двумя очками.

При этом победы в пятом туре Фулхэма и Ковентри могут опустить "шпор" и вовсе на последнее место.

Тоттенхэм - Астон Вилла 2:3
Голы: Галлахер, 86, ван Хекке, 90+8 - Манзамби, 45+4, Джексон, 67, Буэндиа, 79

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