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Автоспорт

Команды Формулы-1 начали бронировать отели в Имоле

Предполагается, что финал сезона состоится именно там.
Сегодня, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Команды Формулы-1 начали готовиться к финалу сезона-2026.

Напомним, что последняя гонка сезона должна состояться в Абу-Даби. Однако команды отказываются отправлять своих сотрудников на Ближний Восток.

При этом организаторы гонок в Катаре и ОАЭ настаивают на том, что Гран-при могут быть без проблем проведены.

А как пишет motorsport, команды уже начали бронировать себе отели в Имоле, ожидая, что финал сезона будет пересен именно туда.

Предполагается, что 6 декабря финальную гонку сезона примет именно автодром им. Энцо и Дино Феррари. Об этом могут официально объявить не раньше октября.

Ранее также Альпин назначил нового технического директора.

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