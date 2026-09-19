Команды Формулы-1 начали бронировать отели в Имоле
Предполагается, что финал сезона состоится именно там.
Команды Формулы-1 начали готовиться к финалу сезона-2026.
Напомним, что последняя гонка сезона должна состояться в Абу-Даби. Однако команды отказываются отправлять своих сотрудников на Ближний Восток.
При этом организаторы гонок в Катаре и ОАЭ настаивают на том, что Гран-при могут быть без проблем проведены.
А как пишет motorsport, команды уже начали бронировать себе отели в Имоле, ожидая, что финал сезона будет пересен именно туда.
Предполагается, что 6 декабря финальную гонку сезона примет именно автодром им. Энцо и Дино Феррари. Об этом могут официально объявить не раньше октября.
Ранее также Альпин назначил нового технического директора.
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