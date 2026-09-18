iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ветеран Мерседес стал новым техническим директором Альпин

Майкл Эллиот будет руководить всеми процессами на базе команды.
Сегодня, 09:09       Автор: Андрей Безуглый
Майк Эллиот / Getty Images
Майк Эллиот / Getty Images

Альпин официально объявил о назначении нового технического директора.

Им стал многолетний ветеран Формулы-1 Майк Эллиот, теперь он будет руководить большинством процессов на базе команде.

Напомним, что Эллиот уже работал с Альпин, когда команда была еще Рено в 2008-12 годах, а до этого он был частью Макларен.

Затем Эллиот провел 11 лет в Мерседес, где и обрел свою известность. За свою карьеру специалист помог завоевать восемь Кубков конструкторов и восемь чемпионских титулов.

Назанчение настолько именитого специалиста - очередная попытка Альпин приблизиться к топ-4.

Ранее также сообщалось, Формула-1 опубликовала календарь сезона-2027.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Эмери объяснил отсутствие игрового времени у Гарначо Эмери объяснил отсутствие игрового времени у Гарначо
Полесье - Кривбасс: Как букмекеры оценивают шансы команд? Полесье - Кривбасс: Как букмекеры оценивают шансы команд?
Мбаппе: Забивать голы - самое сложное Мбаппе: Забивать голы - самое сложное
Ла Лига-2026/27, анонс 7-го тура: первое большое дерби сезона, Барселона сыграет в гостях у Севильи Ла Лига-2026/27, анонс 7-го тура: первое большое дерби сезона, Барселона сыграет в гостях у Севильи

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Баварии и Полесья
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Европа10:45
Эмери объяснил отсутствие игрового времени у Гарначо
Украина10:00
Полесье - Кривбасс: Как букмекеры оценивают шансы команд?
Европа09:44
Мбаппе: Забивать голы - самое сложное
Формула 109:09
Ветеран Мерседес стал новым техническим директором Альпин
Европа09:00
Ла Лига-2026/27, анонс 7-го тура: первое большое дерби сезона, Барселона сыграет в гостях у Севильи
Теннис08:38
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
Украина08:30
УПЛ-2026/27, анонс 7-го тура: битва действующего чемпиона и вице-чемпиона
Европа08:25
Футбол сегодня: матчи Челси, Баварии и Полесья
Теннис00:45
Олейникову назначили вице-президентом без зарплаты
Лига Европы00:03
Ювентус разгромил НЕК, Борнмут победил в дебютном еврокубковом матче: итоги тура Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK