Ветеран Мерседес стал новым техническим директором Альпин

Майкл Эллиот будет руководить всеми процессами на базе команды.

Альпин официально объявил о назначении нового технического директора.

Им стал многолетний ветеран Формулы-1 Майк Эллиот, теперь он будет руководить большинством процессов на базе команде.

Напомним, что Эллиот уже работал с Альпин, когда команда была еще Рено в 2008-12 годах, а до этого он был частью Макларен.

Затем Эллиот провел 11 лет в Мерседес, где и обрел свою известность. За свою карьеру специалист помог завоевать восемь Кубков конструкторов и восемь чемпионских титулов.

Назанчение настолько именитого специалиста - очередная попытка Альпин приблизиться к топ-4.

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