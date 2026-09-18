Ветеран Мерседес стал новым техническим директором Альпин
Майкл Эллиот будет руководить всеми процессами на базе команды.
Альпин официально объявил о назначении нового технического директора.
Им стал многолетний ветеран Формулы-1 Майк Эллиот, теперь он будет руководить большинством процессов на базе команде.
Напомним, что Эллиот уже работал с Альпин, когда команда была еще Рено в 2008-12 годах, а до этого он был частью Макларен.
Затем Эллиот провел 11 лет в Мерседес, где и обрел свою известность. За свою карьеру специалист помог завоевать восемь Кубков конструкторов и восемь чемпионских титулов.
Назанчение настолько именитого специалиста - очередная попытка Альпин приблизиться к топ-4.
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