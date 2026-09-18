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Футбол

Мбаппе: Забивать голы - самое сложное

При этом форвард считает, что на всех позициях непросто.
Сегодня, 09:44       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе заявил, что забивать голы - это самое сложное в футболе.

По словам француза, в игре у каждого своя роль и она по-своему непростая. Потому лично для него забивать голы - это самое важное и самое сложное.

Забивать непросто, потому что иначе все бы забивали голы. Не все забивают, но в этом нет ничего плохого. Люди думают, что это плохо. У каждого на поле своя роль. Не все забивают голы, не все отдают хорошие пасы, не все прессингуют… Для меня забивать голы – самое сложное, но футбол не легок ни на одной позиции

Напомним, что в текущем сезоне на счету Мбаппе семь матчей, в которых отличился восемью голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Реал подписал украинского таланта.

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