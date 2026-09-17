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Полесье - Кривбасс: Как букмекеры оценивают шансы команд?

Вместе с Betking, стратегическим партнером проекта УПЛ, рассматриваем букмекерские котировки на матч чемпионата Украины
Сегодня, 19:36       Автор: Василий Медвидь

В пятницу, 18 сентября, Полесье и Кривбасс встретятся в очном поединке, который может дать шанс житомирянам закрепиться на первом месте, а Кривбассу улучшить турнирное положение.

Полесье находится в отличной форме, в свою очередь, Кривбасс демонстрирует довольно плохие результаты на старте чемпионата.

• 18.09, 15:30 | Полесье — Кривбасс

Эксперты BETKING считают Полесье фаворитом поединка, оценивая победу житомирян коэффициентом 1,33. Кривбасс же имеет значительно худшие шансы и коэффициент 9,60. Ничья между командами оценивается в 5,75.

Полесье забивало первым в последних 12 матчах дома. Коэффициент на то, что Полесье снова откроет счет в матче – 1,30.

В 9 из 12 матчей Полесья на домашнем поле обе команды забивали. Специалисты считают, что этого не случится в этот раз. Коэффициент на то, что как минимум одна из команд не забьет – 1,80, а на то, что забьют обе 1,96

Также эксперты одинаково оценивают шансы на то, что обе команды забьют или же наоборот. Коэффициент на голы от обоих клубов — 1,96, а от кого-то одного — 1,80.

Следующий гол в рамках УПЛ станет 15-м для Эдуарда Сарапия. Коэффициент на его гол – 4,00.

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