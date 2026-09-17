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NAVI стартовали с поражения от Aurora на StarLadder StarSeries Fall 2026

Украинская команда неудачно начала выступление на турнире StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2.
Сегодня, 20:33       Автор: Сергей Носенко
NAVI / HLTV
NAVI / HLTV

Первой картой стал Nuke — выбор Aurora. NAVI не смогли навязать сопернику борьбу и проиграли со счетом 8:13.

На Mirage, который выбрали сами NAVI, ситуация не изменилась. Aurora вновь контролировала ход встречи и закрыла карту со счетом 13:7, завершив серию в свою пользу.

Лучшим игроком матча стал Jimpphat. Он закончил серию с рейтингом 1.44. В составе NAVI лучший показатель продемонстрировал makazze — 1.10.

StarLadder StarSeries Fall 2026. Плей-офф

NAVI — Aurora — 0:2
Nuke — 8:13
Mirage — 7:13

NAVI: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazze

Aurora: XANTARES, Wicadia, woxic, Jimpphat, kyxsan

После поражения NAVI опустились в нижнюю сетку турнира. Уже 18 сентября в 12:00 украинская команда сыграет против MOUZ. Aurora продолжит выступление в верхней сетке, где встретится с NRG.

Результат матча также повлиял на позиции команд в Valve Regional Standings. NAVI потеряли 9 очков и опустились с 14-го на 15-е место. Aurora получила 45 очков и поднялась с 12-й на 10-ю позицию.

StarLadder StarSeries Fall 2026 проходит 17–20 сентября в Барселоне. Восемь команд борются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, украинцы из Inner Circle неожиданно обыграли фаворитов Vitality на BLAST Open Porto 2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter Strike 2

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