NaVi заменили ветерана выпускником собственной академии

Украинская киберспортивная организация объявила о неожиданном трансфере в своем ростере по Dota 2.

Капитан команды Бакит Zayac Эмилжанов покинул коллектив.

Эмилжанов выступал за "рожденных побеждать" с 2023 года, однако наибольших успехов добился с NaVi Junior и основным ростером впоследствии.

Лучшим результатом команды стало второе место на BLAST Slam VI в феврале.

Заменить Эмилжанова было решено выпускником академии NaVi Тамиром daze Токпановым. Ранее он выступал за OG, с которыми выиграл ряд турниров.

