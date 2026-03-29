NaVi заменили ветерана выпускником собственной академии

Бакит Эмилжанов покинул команду.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Бакит Zayac Эмилжанов / EWC
Украинская киберспортивная организация объявила о неожиданном трансфере в своем ростере по Dota 2.

Капитан команды Бакит Zayac Эмилжанов покинул коллектив.

Эмилжанов выступал за "рожденных побеждать" с 2023 года, однако наибольших успехов добился с NaVi Junior и основным ростером впоследствии.

Лучшим результатом команды стало второе место на BLAST Slam VI в феврале.

Заменить Эмилжанова было решено выпускником академии NaVi Тамиром daze Токпановым. Ранее он выступал за OG, с которыми выиграл ряд турниров.

Со всеми результатами NaVi в текущем году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

