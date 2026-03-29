NaVi уступили в финале BLAST Open Rotterdam 2026

В воскресенье, 29 марта, состоялся грандфинал турнира по Counter Strike 2 BLAST Open Rotterdam 2026.

За главный приз сошлись украинский коллектив NaVi и французский Vitality.

Матч, который проходил в формате best of 5 закончился разгромной победой Vitality, хотя "рожденные побеждать" дали бой на каждой из карт.

После плохого старта на Inferno (7:13), украинский коллектив еще дважды уступил в напряженной борьбе по 10:13. NaVi увезли домой серебро и 60 тысяч долларов.

BLAST Open Rotterdam 2026. Грандфинал

NaVi – Vitality 0:3 (7:13, 10:13 , 10:13)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!