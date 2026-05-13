ЛНЗ гарантировал себе дебютное участие в еврокубках

Черкасская команда впервые сыграет на международной арене, а также обеспечила медали УПЛ.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
ЛНЗ вышел в еврокубки / ФК ЛНЗ
В среду, 13 мая, ЛНЗ в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги одержал домашнюю победу со счетом 2:0 над Полтавой.

Благодаря этому результату подопечные Виталия Пономарева обеспечили себе место в тройке лучших в турнирной таблице УПЛ по итогам сезона и соответственно медали национального первенства - минимум бронзовые.

За два тура до завершения чемпионата ЛНЗ с 57 очками занимает второе место, опережая на два балла третье Полесье и на шесть пунктов Динамо, которое находится на четвертой позиции.

Таким образом, черкасский клуб также гарантировал себе дебютное участие в еврокубках на следующий сезон.

Свой первый в истории путь на международной арене ЛНЗ начнет со второго раунда квалификации Лиги конференций.

Напомним, ранее чемпионство в УПЛ этого сезона досрочно обеспечил себе Шахтер.

