Еще один украинец дебютирует в UFC

Легковес Артур Минев в эти выходные в рамках UFC Fight Night 276 выйдет в октагон против американца Томаса Гантта.

Для украинца это будет дебют в промоушене UFC, добавим, что его будущий соперник до этого ни разу не проигрывал и имеет рекорд 11-0.

К слову, бой был принят на коротком уведомлении, а это значит, что Артур согласился на него за несколько дней или недель до турнира (обычно 1-3 недели). Такие поединки имеют очень рискованный характер для бойца.

Напомним, что свой последний поединок Минев провёл в январе 2026 года, тогда он победил Дерека Кампоса в рамках турнира Fury FC 113.

