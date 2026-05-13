Родри близок к контракту, но не с Реалом
Ключевой игрок Манчестер Сити Родри решил продлить соглашение с "горожанами".
По имеющейся информации, Реал интересовался 29-летним игроком, однако не предпринял никаких официальных шагов по подписанию полузащитника.
Отмечается, что в последние месяцы Манчестер Сити вел переговоры с представителями испанца, и агент игрока согласовал продление договора.
El Real Madrid aún no ha dado ningún paso oficial con el Manchester City respecto a Rodri, a pesar del interés que tiene por él, y ahora el centrocampista está más cerca de renovar con el club inglés.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 13, 2026
La decisión está al caer.
El Manchester City lleva semanas negociando la…
Напомним, что действующий контракт Родри рассчитан до 30 июня 2027 года. Продление будет касаться одного года с опцией продления еще на сезон.
