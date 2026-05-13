Ветеран Баварии может вернуться в сборную Германии на ЧМ-2026

Сегодня, 11:36       Автор: Валентина Чорноштан
Мануэль Нойер, который ушел из сборной в 2024 году, может снова вернуться в национальную команду.

Ветеран мюнхенской Баварии рассмотрит возможность возвращения в Бундестим только в том случае, если тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявит, что нуждается в голкипере.

В общем, на него рассчитывают, и он может сыграть ключевую роль в составе сборной на ближайшем Чемпионате мира.

Добавим, что второй ключевой вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген сейчас восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и вряд ли наберет форму перед Мундиалем.

К слову, команда из Ла Лиги сыграет в Лиге чемпионов впервые с 2005 года.

