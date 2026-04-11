Будущее Нойера тормозит трансферные планы Баварии

Неясность с ветераном команды мешает мюнхенца на трансферном рынке вратарей.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер влияет на команду своей неопределённостью относительно будущего карьеры. Об этом сообщает TEAMtalk.

Отмечается, что контракт 40-летнего немца с клубом заканчивается этим летом, однако ветеран может продлить его ещё на сезон, если этого пожелает. Но из-за того, что он до сих пор не поделился своими планами на будущее, мюнхенский клуб задерживается в переговорном процессе с другими вратарями.

Мюнхенская команда нацелена в случае ухода Нойера подписать нового голкипера. Среди кандидатов - Барт Вербрюгген из Брайтона и Гульельмо Викарио из Тоттенхэма. Если судьба Вербрюггена в составе "чаек" уже фактически решена и нидерландец заявил, что может покинуть команду этим летом, то будущее Викарио в "шпорах" всё ещё под вопросом.

Добавим, что Бавария не хочет упустить возможность подписать перспективного Вербрюггена, который может стать основным вратарём немецкой команды. Однако из-за неопределённости Нойера гранд рискует опоздать, и 23-летнего голкипера может перехватить другой клуб.

Тем временем Барселона приняла решение продать игрока, которого называли новым Месси.

