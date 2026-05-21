Бавария хочет бесплатно подписать звезду Ман Сити

У Компани есть цель на лето.

Бавария хочет подписать Джона Стоунза по окончании этого сезона.

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани больше всего заинтересован видеть опытного защитника в следующем сезоне.

Добавим, что этим летом у 31-летнего англичанина закончится соглашение с Манчестер Сити и немецкая команда сможет заключить с ним договор бесплатно.

🚨Bayern Munich are considering a move for John Stones

🇩🇪Free transfer would see England man reunited with Vincent Kompany & link up with Harry Kane

↔️Plenty of interest in 31-year-old - at home & abroad

✒️https://t.co/ARh4oXPscX #mcfc — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) May 20, 2026

Однако за Стоунзом также следят и другие клубы АПЛ. В этом сезоне Премьер-лиги Джон сыграл 8 матчей без результативных действий.

К слову, Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!