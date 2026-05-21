Стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе
Напомним, что накануне аналитик Саутгемптона скрытно наблюдал за тренировкой Мидлсбро перед очным матчем в полуфинале плей-офф Чемпионшипа.
"Святые" после случившегося заявили, что наказание является несоразмерным и подали апелляцию, однако независимая дисциплинарная комиссия EFL оставила первоначальное решение в силе, передает The Athletic.
Теперь, несмотря на победу по сумме двух матчей (0:0, 2:1), Саутгемптон лишился места в финале, и в решающем матче за выход в АПЛ сыграют Халл Сити и Мидлсбро.
Добавим, что "святые" также получили дополнительное наказание в виде минус четырёх очков в следующем сезоне Чемпионшипа.
