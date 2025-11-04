iSport.ua
Бывший хавбек Барселоны согласовал возвращение в английский клуб

Ориоль Ромеу нашел себе команду спустя два месяца, как каталонцы расторгли с ним контракт.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Ориоль Ромеу, пребывающий ныне в статусе свободного агента, продолжит карьеру в Англии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист согласовал свое возвращение в Саутгемптон, который сейчас выступает в Чемпионшипе.

Читай также: Барселона разорвала контракт с ненужным игроком

Испанский хавбек в ближайшие дни пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с английским клубом контракт до июня 2026 года. Также договор будет предусматривать возможность продления еще на один сезон.

Напомним, что Ромеу начинал профессиональную карьеру в Барселоне, а за Саутгемптон выступал с 2015 по 2022 год. В каталонский клуб полузащитник вернулся летом 2023 года, а прошлый сезон провел в аренде в Жироне. В сентябре "блаугранас" расторгли контракт с игроком.

Ранее сообщалось, что Барселона выкупит у Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда при одном условии.

