Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра

Теряет двух защитников перед матчем с Атлетик Бильбао.

В матче Кубка Испании Барселона против мадридского Атлетико потеряла сразу двух защитников.

Алекс Бальде получил повреждение дистальной части бицепса бедра, а его партнёр по обороне Жюль Кунде - травму средней части бицепса бедра.

Как написал инсайдер Фабрицио Романо, Бальде будет восстанавливаться примерно 4 недели, в то время как сроки восстановления Жюля неизвестны.

Следующий матч Барселона проведёт в рамках чемпионата Испании и сыграет против Атлетик Бильбао.

