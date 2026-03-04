iSport.ua
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра

Теряет двух защитников перед матчем с Атлетик Бильбао.
Сегодня, 19:50       Автор: Валентина Чорноштан
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

В матче Кубка Испании Барселона против мадридского Атлетико потеряла сразу двух защитников.

Алекс Бальде получил повреждение дистальной части бицепса бедра, а его партнёр по обороне Жюль Кунде - травму средней части бицепса бедра.

Как написал инсайдер Фабрицио Романо, Бальде будет восстанавливаться примерно 4 недели, в то время как сроки восстановления Жюля неизвестны.

Следующий матч Барселона проведёт в рамках чемпионата Испании и сыграет против Атлетик Бильбао.

Ранее популярный журналист высказался о состоянии травмированных футболистов Реала.

