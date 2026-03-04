iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов

Топ-команды требуют расширить заявку.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Европейские топ-клубы намерены изменить правило Лиги чемпионов, сообщает The Guardian.

На заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям прозвучало предложение расширить заявку для Лиги чемпионов до 28 человек.

Многие топ-клубы убеждены, что это позволит снизить нагрузку на игроков, а следовательно и снизить их травматичность.

При этом 16 клубов высказались против. Они считают что расширение заявки приведет к оттоку талантливой молодежи в гранды, что лишь увеличит пропасть между топ-5 лигами и остальными.

На текущий момент окончательное решение принято не было. На будущих заседаниях этот вопрос будет дополнительно обсужден.

Ранее также RFEF решила наказать игрока Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу
Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом
Арсенал минимально одолел Брайтон Арсенал минимально одолел Брайтон
Милан намерен продлить свою главную звезду Милан намерен продлить свою главную звезду

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа23:39
Челси с хет-триком Педро разгромил Астон Виллу
Европа23:32
Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом
Европа23:30
Арсенал минимально одолел Брайтон
Европа22:43
Милан намерен продлить свою главную звезду
Олимпийские игры21:55
Уже 14 стран присоединились к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Европа21:00
Лидер Атлетико приостановил переговоры об уходе
Киберспорт20:36
NaVi узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 7
Европа20:32
Реал намерен отыскать причины частых тяжелых травм своих игроков
Лига Чемпионов19:50
Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов
Европа19:50
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK