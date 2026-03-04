Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов

Европейские топ-клубы намерены изменить правило Лиги чемпионов, сообщает The Guardian.

На заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям прозвучало предложение расширить заявку для Лиги чемпионов до 28 человек.

Многие топ-клубы убеждены, что это позволит снизить нагрузку на игроков, а следовательно и снизить их травматичность.

При этом 16 клубов высказались против. Они считают что расширение заявки приведет к оттоку талантливой молодежи в гранды, что лишь увеличит пропасть между топ-5 лигами и остальными.

На текущий момент окончательное решение принято не было. На будущих заседаниях этот вопрос будет дополнительно обсужден.

