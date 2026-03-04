Мерседес завершил процесс омологации топлива. Об этом сообщает The Race.

По имеющейся информации, ранее сообщалось, что у немецкой компании могли быть проблемы с топливом на старте сезона, однако они это опровергли.

На данный момент процесс омологации топлива Petronas по новым правилам 2026 года успешно завершён.

Добавим, что в сезоне 2026 впервые введены требования к экологичности топлива, и, как сообщает источник, проверка топлива будет проходить в два этапа.

К слову, ФИА отменила обычные ограничения на работу команд перед первым этапом.

