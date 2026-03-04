iSport.ua
Реал намерен отыскать причины частых тяжелых травм своих игроков

В клубе уже семь раз рвали "кресты" за последние пару лет.
Сегодня, 20:32       Автор: Андрей Безуглый
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Реал намерен отыскать причины частых травм своих игроков, утверждает El Mundo.

Как пишет издание, с августа 2023 года в клубе произошли семь случаев разрыва крестообразных связок.

При этом все случаи произошли либо на Сантьяго Бернабеу или же на базе клуба. Из-за этого руководство Реала инициировала расследование причин.

Клуб намерен отыскать какие-то причины или закономерности произошедшего. Большое внимание будет приковано к работе медштаба и подходу к физподготовке игроков.

Напомним, чтоуказанный срок "кресты" рвали Тибо Куртуа, Эдер Милитао (дважды), Хоан Мартинес, Давид Алаба, Дани Карвахль и Родриго.

Ранее также RFEF решила наказать игрока Реала.

