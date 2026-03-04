iSport.ua
Клуб из Милана заинтересовался воспитанником Реал Мадрида

Может вернуться в Испанию или остаться в Серии А.
Сегодня, 16:43       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Воспитанник Реала Нико Пас, который сейчас выступает за Комо, может вернуться в Ла Лигу.

Отмечается, что 21-летний хавбек летом 2024 года перешёл из академии "сливочного" клуба в Комо, тогда его продали, чтобы он набрался опыта игры, однако он может вернуться в испанский чемпионат, ведь в договоре между Комо и Реала есть пункт об выкупе игрока.

Как пишет Fichajes, возвращения в мадридскую команду игрока под вопросом, ведь им интересуется Интер, и возможно Пас может перейти в миланский клуб на правах аренды, после того как Реал вернет его в свой штаб команды

Добавим, что контракт Комо с аргентинцем рассчитан до лета 2028 года. За этот сезон Пас забил 10 голов в 30 матчах во всех турнирах.

Тем временем  аргентинский клуб начал переговоры с форвардом Ромы.

