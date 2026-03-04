Нападающая сборной Украины выбыла с тяжелой травмой

Нападающая сборной Украины и Селтик Сити Николь Козлова получила тяжелую травму.

Накануне "сине-желтые" были разгромлены Англией в отборе к ЧМ-2027. На старте матча Козлова получила травму и была заменена.

Как выяснилось позднее, у футболистки разрыв крестообразных связок колена. При этом, отметим, что это ее вторая такая травма, ранее Козлова травмировала колено в 2019 году.

"Травма крестообразных связок. Сердце разбито. Я чувствовала себя на вершине мира. Играла в свой лучший футбол. Чувствовала себя свободной. Жила мечтой, ради которой так упорно работала — и в один миг все рассыпалось на миллион кусочков. Я так ждала того, что впереди", — написала Козлова в своем Инстаграм.

В Селтике уже также официально поддержали украинку, заявив, что теперь ей предстоит долгий период реабилитации.

Ранее также с той же травмой выбыл и вингер Реала.

