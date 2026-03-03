Звезда Реала выбыл с тяжелейшей травмой

Вингер Реала Родриго больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает Мигель Анхель Диас.

По информации журналиста, бразилец выбыл из-за разрыва крестообразных связок.

Такие результаты обследования игрока после его травмы, полученной в матче с Хетафе.

Это значит, что Родриго пропустит остаток текущего сезона, а также чемпионат мира.

Игрок успел сыграть 27 матчей и отличился тремя голами и шестью ассистами.

Ранее также сообщалось, что с травмой выбыл и новичок Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!