Звезда Реала выбыл с тяжелейшей травмой

Родриго порвал "кресты".
Сегодня, 16:56       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Вингер Реала Родриго больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает Мигель Анхель Диас.

По информации журналиста, бразилец выбыл из-за разрыва крестообразных связок.

Такие результаты обследования игрока после его травмы, полученной в матче с Хетафе.

Это значит, что Родриго пропустит остаток текущего сезона, а также чемпионат мира.

Игрок успел сыграть 27 матчей и отличился тремя голами и шестью ассистами.

Ранее также сообщалось, что с травмой выбыл и новичок Ливерпуля.

