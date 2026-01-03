Родриго может покинуть Реал уже этой зимой

Родриго Гоэс принял решение покинуть мадридский Реал.

По данным Sport, бразильский вингер ведёт переговоры с двумя топ-клубами АПЛ, а именно с Арсеналом и Манчестер Сити.

Отметим, что трансфер может обойтись командам примерно в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Тем временем Ювентус положил глаз на форварда Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!