Родриго может покинуть Реал уже этой зимой

Интерес проявляют гранды АПЛ.
Сегодня, 08:25       Автор: Валентина Чорноштан
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Родриго Гоэс принял решение покинуть мадридский Реал.

По данным Sport, бразильский вингер ведёт переговоры с двумя топ-клубами АПЛ, а именно с Арсеналом и Манчестер Сити.

Отметим, что трансфер может обойтись командам примерно в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Тем временем Ювентус положил глаз на форварда Атлетико.

