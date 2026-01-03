iSport.ua
Ювентус положил глаз на форварда Атлетико

Должен стать заменой Душану Влаховичу.
Сегодня, 00:50       Автор: Антон Федорцив
Александер Серлот / Getty Images
Александер Серлот / Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот заинтересовал туринский Ювентус. "Бьянконери" рассмотрят трансфер скандинава, сообщает Football Espana.

Итальянский гранд якобы готов гарантировать форварду место в старте. Серлот в случае перехода станет заменой Душану Влаховичу. Контракт серба с Юве действует до лета, а новый стороны не согласовали.

В нынешнем сезоне Серлот провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Договор норвежца с "матрасниками" рассчитан до лета 2028 года. Интерес к нему также проявлял английский Ливерпуль.

К слову, ранее Ювентус заполнил вакантную должность спортивного директора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико ювентус Александер Серлот

