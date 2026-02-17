iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Галатасарай неожиданно легко разгромил Ювентус

У туринцев теперь огромные проблемы.
Вчера, 21:36       Автор: Андрей Безуглый
Галатасарай / Getty Images
Галатасарай / Getty Images

Во вторник, 17 февраля, Галатасарай и Ювентус встретились в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч сразу начался на высоких скоростях, обе команды рванули в атаку. Удача оказалась на стороне хозяев, уже на 15-й Сара отправил мяч в сетку туринцев.

Ювентус ответил двумя выпадами, второй из которых завершился голом Копмейнерса. А вскоре нидерландец сумел вывести свою команду вперёд идеальным ударом в левую девятку.

Второй тайм начался с ряда атак Галатасарая, благодаря которым турецкий клуб сумел сравнять счёт. А на 60-й минуте Санчес снова вывел хозяев вперёд, удачно представившись под мяч.

Спустя семь минут Кабал получил вторую жёлтую, покинул поле и по сути подписал Ювентусу приговор. Все вопросы были сняты уже менее, чем через 10 минут, когда Ланг вогнал четвертый мяч в ворота туринцев.

А уже до полного разгрома довел матч Саша Боэ забив пятый год в концовке матча.

Галатасарай - Ювентус 5:2

Голы: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Боэ, 86 - Копмейнерс, 16, 32

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус галатасарай

Статьи по теме

Ювентус впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов Ювентус впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов
Интер дожал Ювентус в Дерби Италии Интер дожал Ювентус в Дерби Италии
Ювентус продлил контракт со своим лидером Ювентус продлил контракт со своим лидером
Аталанта выбила Ювентус из Кубка Италии Аталанта выбила Ювентус из Кубка Италии

Видео

Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть
Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: французы впервые стали олимпийскими чемпионами в эстафете, Украина - вне топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае на отказе соперницы
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:05
Реал в непростом матче минимально обыграл Бенфику
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
ПСЖ без Забарного с трудом камбекнул против Монако
Киберспорт23:20
NaVi уверенно обыграли аутсайдеров DreamLeague Season 28
Лига Чемпионов22:40
Ювентус впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов
Европа21:56
Марсель получил отказ от именитого тренера
Лига Чемпионов21:36
Галатасарай неожиданно легко разгромил Ювентус
Биатлон19:55
Клопп выполнил символическую миссию в биатлонной эстафете на Олимпиаде-2026
Европа19:52
Бастони впервые прокомментировал свою симулляцию
Биатлон18:58
Украина определилась с составом сборной на женскую эстафету на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры18:46
На церемонии открытия Олимпийских игр табличку Украины несла росиянка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK