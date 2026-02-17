Галатасарай неожиданно легко разгромил Ювентус

У туринцев теперь огромные проблемы.

Во вторник, 17 февраля, Галатасарай и Ювентус встретились в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч сразу начался на высоких скоростях, обе команды рванули в атаку. Удача оказалась на стороне хозяев, уже на 15-й Сара отправил мяч в сетку туринцев.

Ювентус ответил двумя выпадами, второй из которых завершился голом Копмейнерса. А вскоре нидерландец сумел вывести свою команду вперёд идеальным ударом в левую девятку.

Второй тайм начался с ряда атак Галатасарая, благодаря которым турецкий клуб сумел сравнять счёт. А на 60-й минуте Санчес снова вывел хозяев вперёд, удачно представившись под мяч.

Спустя семь минут Кабал получил вторую жёлтую, покинул поле и по сути подписал Ювентусу приговор. Все вопросы были сняты уже менее, чем через 10 минут, когда Ланг вогнал четвертый мяч в ворота туринцев.

А уже до полного разгрома довел матч Саша Боэ забив пятый год в концовке матча.

Галатасарай - Ювентус 5:2

Голы: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Боэ, 86 - Копмейнерс, 16, 32

