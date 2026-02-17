iSport.ua
Марсель получил отказ от именитого тренера

Хаби Алонсо отказался возглавить команду.
Вчера, 21:56       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Марсель не сумел назначить нового главного тренера, пишет RMC Sport.

Напомним, что ранее клуб покинул сначала тренер Роберто де Дзерби, а затем и директор Мехди Бенатия.

На пост первого французский клуб попытался назначить Хаби Алонсо, однако получил категорический отказ.

Как пишет издание, главная претензия испанца к Марселю была в нестабильной обстановке внутри клуба.

Напомним, что сейчас команда тренирует и.о. главного тренера Жак Абардонадо.

Ранее также сообщалось, что тренер клуба АПЛ может сменить место работы.

